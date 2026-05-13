500 Miglia Touring | la carovana parte da Brescia verso il mare
La 500 Miglia Touring ha preso il via da Brescia, mettendo in moto una carovana di auto e appassionati diretti verso il mare. Durante il percorso, gli equipaggi attraverseranno le Dolomiti e raggiungeranno le località lungo la costa adriatica. L’itinerario prevede tappe in centri storici di diverse città, che vedranno un aumento di visitatori e attività legate alla manifestazione. La gara si conclude con il rientro nella regione di partenza.
? Domande chiave Quali tappe iconiche attraverseranno gli equipaggi tra le Dolomiti e l'Adriatico?. Come influirà questo viaggio sulla vivacità dei centri storici toccati?. Dove si svolgerà il pranzo conclusivo prima delle premiazioni finali?. Chi guiderà la carovana attraverso i paesaggi tra Bolzano e Caorle?.? In Breve Partenza venerdì 15 maggio da piazza Vittoria verso Bolzano con sosta a Comano Terme.. Sabato tappa tra Lago di Carezza e San Martino di Castrozza con pernottamento a Caorle.. Domenica 17 maggio rientro via Vicenza e Desenzano del Garda con arrivo a piazzale Arnaldo.. L'assessore Alessandro Cantoni sottolinea l'impatto turistico dell'evento sui centri storici attraversati.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Vespucci parte da Genova: 12.000 miglia verso il tour delle Americhe? Punti chiave Quali tappe storiche toccherà la nave prima di tornare in Italia? Come celebrerà la Marina Militare il 250° anniversario...
Borghi in scena: parte la "Carovana teatrale”Prende il via l’8 maggio “Borghi in scena – Carovana teatrale” il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria.
Temi più discussi: 500 Miglia Touring 2026; XXVIII 500 Miglia Touring; 500 Miglia Touring: scatta la XXVIII edizione; Mille Miglia e futurismo con il Touring club italiano.
#11maggio XXVIII edizione della 500 Miglia Touring: la storica manifestazione automobilistica prenderà il via venerdì 15 maggio alle ore 9,30 da Piazza Vittoria. Il ritorno a Brescia è previsto domenica 17 maggio intorno alle ore 17:30 in Piazzale Arnaldo, dov facebook
35mm vs 40mm gomme per il secondo set di ruote per viaggi solo su strada e touring a lunga distanza reddit
Brescia, presentata la XXVIII edizione della 500 Miglia TouringLa storica manifestazione automobilistica non competitiva che dal 1999 coinvolge equipaggi italiani e internazionali in scenadal 15 al 17 maggio con partenza da Piazza Vittoria. quibrescia.it
Beretta 500… fa la Mille miglia!Beretta ha scelto di celebrare i suoi 500 anni portando alla 1000 Miglia 2026 una vettura storica e il talento dei propri collaboratori ... armietiro.it