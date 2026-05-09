Una nave partisce da Genova per un viaggio di 12.000 miglia attraverso l'Atlantico, dirigendosi verso le Americhe. Durante il percorso, questa imbarcazione attraverserà diverse tappe storiche prima di fare ritorno in Italia. La Marina Militare ha annunciato l'organizzazione di eventi e celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, in coincidenza con il viaggio. La missione prevede anche incontri ufficiali e attività commemorative.

? Punti chiave Quali tappe storiche toccherà la nave prima di tornare in Italia?. Come celebrerà la Marina Militare il 250° anniversario dell'indipendenza americana?. Dove approderà il veliero dopo aver solcato le coste del Canada?. Perché il viaggio culminerà con la partecipazione alla regata della Barcolana?.? In Breve Viaggio di 156 giorni con 13 soste tra Canarie, Baltimora, New York e Canada.. Partecipazione alla Sail250 e International Naval Review a New York il 4 luglio.. Rientro via Cagliari e Taranto con tappa a Venezia tra fine settembre e ottobre.. Conclusione del tour a Trieste dall'8 al 12 ottobre per la regata Barcolana.. L’Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Genova questo sabato 09 maggio 2026, dando il via al Tour Mondiale verso la Campagna Nord America 2026 sulle note cantate da Serena Autieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vespucci parte da Genova: 12.000 miglia verso il tour delle Americhe

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