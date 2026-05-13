Dopo l'incertezza seguita ai deludenti incassi di The Bone Temple, un post su Instagram dell'attore Alfie Williams sembra confermare che il gran finale della trilogia è ufficialmente in carreggiata. Nonostante i numeri freddi del box office, la storia di Jim e dei sopravvissuti al virus di 28 anni dopo avrà la sua conclusione. A confermarlo è lo stesso Alfie Williams. Il ritorno di Cillian Murphy e i nodi della trama Il colpo di scena non è arrivato da un comunicato stampa della Columbia Pictures, ma dal profilo di Alfie Williams. L'attore, che interpreta Spike, ha condiviso due scatti che lo ritraggono durante un allenamento intensivo con l'arco, accompagnati dalla didascalia: "È fantastico essere tornati!".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 28 anni dopo: Alfie Williams rompe il silenzio sul terzo capitolo della saga

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