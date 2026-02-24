28 anni dopo i conti non tornano | perché il nuovo film della saga è a rischio

Il fallimento del secondo film della saga, “Il Tempio delle Ossa”, ha causato il blocco dei piani per il terzo capitolo. A 28 anni dall’inizio della serie, i produttori si trovano di fronte a difficoltà finanziarie e decisioni difficili. La scarsa risposta del pubblico e le vendite deludenti hanno frenato la produzione. Le riprese sono state sospese e il progetto sembra ormai in bilico. La situazione resta molto incerta, lasciando molti spettatori in attesa di novità.

La trilogia horror Sony di Danny Boyle e Alex Garland rischia di interrompersi dopo il flop del secondo capitolo, Il Tempio delle Ossa. La saga di 28 anni dopo ha catturato l'attenzione dei media, ma dopo due film i conti non tornano. A fronte di tanto clamore, il botteghino non ha premiato come avrebbe dovuto il ritorno della saga zombie di Danny Boyle e Alex Garland e ora la trilogia sarebbe a rischio, dato che l'ultimo capitolo potrebbe non essere mai realizzato. Quanto hanno incassato i primi due film della trilogia? Diretto da Danny Boyle, 28 Anni Dopo ha debuttato lo scorso anno accolto da recensioni entusiastiche l'anno scorso, ma ha incassato solo 151,3 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

28 ANNI DOPO - pt 2: MEGLIO del PRIMO, ma ancora più TRASH

Temi più discussi: 28 anni dopo: Parte 3, che ne sarà del film dopo il flop de Il tempio di ossa?; 28 anni dopo, la trilogia è in stallo dopo l'insuccesso del Tempio delle Ossa?

