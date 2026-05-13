Per la prima volta, Mark Cavendish sarà l’atleta che aprirà la partenza della 24 Ore di Le Mans nel 2026. La corsa si svolgerà sabato 13 giugno alle 16, e il ciclista britannico sarà incaricato di sventolare la bandiera francese prima dell’inizio della competizione. Questa edizione segna un momento speciale per la gara, con Cavendish coinvolto come starter ufficiale.

Mark Cavendish sventolerà la bandiera francese alla partenza della prossima 24 Ore Le Mans, in programma sabato 13 giugno alle ore 16.00. L’ex ciclista, trentacinque volte vincitore di tappa nel Tour de France, prende il testimone da Roger Federer, scelto dall’Automobile Club de l’Ouest lo scorso anno. Negli ultimi anni oltre all’ex tennista il ruolo di starter è stato affidato anche a Zinédine Zidane e LeBron James, rispettivamente nel 2024 e nel 2025. L’atleta, nomigliato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2024, ha dichiarato in una nota: “Io e la Francia abbiamo una lunga storia. Il Tour mi ha insegnato tutto quello che conosco sul dolore, la gloria ed il superamento dei propri limiti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Mark Cavendish starter dell’edizione 2026

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