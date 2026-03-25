Sarah Bovy è stata scelta come ‘Grand Marshal’ per la 24 Ore di Le Mans 2026, che si svolgerà sabato 10 giugno alle 16. La nomina è stata annunciata in vista dell’evento, che coinvolge squadre e piloti provenienti da diversi paesi. La cerimonia di apertura si terrà prima dell’inizio delle gare, che dureranno tutta la giornata.

Sarah Bovy è stata nominata come ‘Grand Marshal’ per la prossima edizione della 24h Le Mans, in programma sabato 10 giugno a partire dalle 16.00. L’atleta belga, protagonista negli scorsi anni della classica francese, del FIA World Endurance Championship e non solo con le Iron Dames, avrà l’onore di guidare il giro di formazione davanti alle 62 unità che prenderanno parte alla gara. La nativa di Liegi ha chiuso al terzo posto l’European Le Mans Series in LMGTE nel 2022 e soprattutto è arrivata terza nella 24h du Mans del 2023 in LMGTE AM in compagnia di Rahel Frey e Michelle Gatting al volante di una Porsche 911 RSR-19 (Iron Dames). LìAutomobile Club de l’Ouest (ACO), organizzatore della centenaria manifestazione transalpina, ha confermato anche la presenza di David Clark e di Frédéric Sausset. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24 Ore Le Mans: Sarah Bovy ‘Grand Marshal’ dell’edizione 2026

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