Il cantante italiano Mario Biondi torna a Napoli con il suo tour soul-jazz, in occasione dei vent'anni di carriera. Lo spettacolo si svolgerà al teatro Augusteo, dove saranno presentati nuovi arrangiamenti delle sue canzoni più celebri. Sul palco saranno presenti musicisti provenienti da diversi paesi, che accompagneranno Biondi durante l'intera esibizione. La serata promette di essere un'occasione per ascoltare dal vivo la voce del crooner e i nuovi arrangiamenti musicali.

? Punti chiave Quali nuovi arrangiamenti accompagneranno la voce di Mario Biondi al Augusteo?. Chi sono i musicisti internazionali che supporteranno il crooner sul palco?. Come è cambiato lo stile di Biondi con il nuovo album italiano?. Dove si svolgeranno le tappe estive del tour soul-jazz?.? In Breve Formazione include Antonio Faraò, Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e David Haynes.. Tour include date a Torino l'11 maggio, Firenze il 13 e Bari il 16 maggio.. Tappe internazionali previste a Budapest il 23 maggio, Tirana il 1 e Parigi il 5 giugno.. Percorso artistico iniziato nel 2006 con il successo del singolo This is What You Do to Me.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mario Biondi torna a Napoli: il tour soul-jazz celebra 20 anni di successi

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