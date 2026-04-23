Mario Biondi a Napoli | il tour soul-jazz per i 20 anni di un mito

Il cantante italiano si esibirà al Teatro Augusteo di Napoli il 19 maggio, portando sul palco il suo tour dedicato al soul e al jazz. La serata è stata organizzata per festeggiare i vent'anni dal rilascio di uno dei brani più noti del suo repertorio, “This is What You Are”. L'evento richiama l'attenzione di pubblico e media, dato il successo internazionale raggiunto nel corso degli anni.

? Cosa sapere Mario Biondi suona al Teatro Augusteo di Napoli il 19 maggio prossimo.. Il tour celebra i vent'anni del successo internazionale del brano This is What You Are.. Il 19 maggio prossimo, il Teatro Augusteo di Napoli ospiterà Mario Biondi per una serata dedicata ai vent’anni trascorsi dal successo internazionale del brano This is What You Are, contenuto nell’album Handful of Soul. L’artista, celebre per la sua interpretazione distintiva del genere soul-jazz, porterà in scena un tour che inizierà a maggio nei teatri delle principali città italiane. Questo percorso celebrativo mira a rivisitare i grandi pezzi della sua carriera attraverso arrangiamenti inediti, concepiti per valorizzare la purezza del timbro vocale e l’eleganza delle sonorità jazzistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mario Biondi a Napoli: il tour soul-jazz per i 20 anni di un mito Notizie correlate Mario Biondi, sonorità soul-jazz per il nuovo singolo “Cielo stellato”Mario Biondi è tornato con un nuovo singolo, “Cielo Stellato”, disponibile da venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Il repertorio soul di Mario Biondi torna a fare tappa in Romagna con un concerto di grandi melodie jazzQuest’anno Mario Biondi, una delle voci italiane più riconoscibili del panorama soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mario Biondi: Vent’anni di musica in Prova d’autore; Mario Biondi: il ritorno in italiano con Prova d’autore e la nuova stagione live nei teatri italiani e internazionali; Mario Biondi: Che brio con la Mercedes Amg GT; MARIO BIONDI live nei teatri col nuovo album di inediti: il 21 maggio a Catania e nuova data a Palermo il 24 novembre. Mario Biondi torna a Napoli: il 19 maggio al teatro Augusteo con il tour dei vent’anni di carrieraMario Biondi tornerà a Napoli il 19 maggio, in occasione della tappa al Teatro Augusteo con il tour teatrale che accompagna i vent’anni della sua carriera discografica. Il cantante catanese celebra ... ilmattino.it Mario Biondi a Una voce per Padre Pio, chi è il cantante? età, dove vive, i 10 figli da 4 donne (e un solo matrimonio), la malattia, la dieta e la carrieraMario Biondi tra gli ospiti di Una Voce per Padre Pio. Venticinque anni dalla prima messa in onda, torna stasera in tv, il concerto benefico, in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina ... ilmattino.it bitconcerti. . Mario Biondi Mercoledì 13 Maggio ore 20:45 Teatro Verdi Firenze ACQUISTA su TicketOne - facebook.com facebook Sognando un Paese che si chiama Libertà.. Questa è “Ai Ai Ai Ai Ai!”, la quinta traccia del nuovo disco bio.to/provadautore #mariobiondi #provadautore @SonyMusicItaly x.com