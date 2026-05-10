Giorno della scelta Il videopodcast della Sant’Anna

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 giugno di ottant’anni fa si tenne la prima consultazione elettorale a livello nazionale, un evento che segnò un momento importante nella storia politica del paese. Per ricordare questa ricorrenza, è stato pubblicato un videopodcast che combina immagini d’epoca tratte dal quotidiano locale, offrendo uno sguardo visivo su quel giorno. La produzione intende ripercorrere quei momenti attraverso materiali storici e fotografie che testimoniano l’appuntamento elettorale del 1946.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un videopodcast arricchito dalle immagini d’epoca de La Nazione per celebrare gli ottant’anni da quel 2 giugno in cui tutta l’Italia per la prima volta andò al voto. È l’iniziativa della Scuola Sant’Anna che, nell’avvicinarsi al ‘compleanno’ del referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana, ha realizzato il videopodcast ‘2 giugno 1946: il giorno della scelta’, un racconto corale che ricostruisce i principali passaggi che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana. Due le modalità di fruizione previste per il pubblico: ascoltare il tradizionale podcast oppure seguire l’episodio in modalità vodcast, con immagini d’epoca, grafici e articoli recuperati dall’archivio del quotidiano La Nazione che arricchiscono il racconto.🔗 Leggi su Lanazione.it

giorno della scelta il videopodcast della sant8217anna
© Lanazione.it - Giorno della scelta. Il videopodcast della Sant’Anna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Dramma al Sant’Anna. Il mistero della pistolaUna paziente ricoverata all’ospedale Sant’Anna è stata vittima di un gesto autolesivo nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile.

Tornano le Seasonal School della Sant'Anna, il programma completoPisa, 17 marzo 2026 - La ricerca di frontiera a carattere fortemente interdisciplinare al centro del nuovo programma delle Seasonal School previste...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web