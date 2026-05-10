Il 2 giugno di ottant’anni fa si tenne la prima consultazione elettorale a livello nazionale, un evento che segnò un momento importante nella storia politica del paese. Per ricordare questa ricorrenza, è stato pubblicato un videopodcast che combina immagini d’epoca tratte dal quotidiano locale, offrendo uno sguardo visivo su quel giorno. La produzione intende ripercorrere quei momenti attraverso materiali storici e fotografie che testimoniano l’appuntamento elettorale del 1946.

Un videopodcast arricchito dalle immagini d’epoca de La Nazione per celebrare gli ottant’anni da quel 2 giugno in cui tutta l’Italia per la prima volta andò al voto. È l’iniziativa della Scuola Sant’Anna che, nell’avvicinarsi al ‘compleanno’ del referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana, ha realizzato il videopodcast ‘2 giugno 1946: il giorno della scelta’, un racconto corale che ricostruisce i principali passaggi che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana. Due le modalità di fruizione previste per il pubblico: ascoltare il tradizionale podcast oppure seguire l’episodio in modalità vodcast, con immagini d’epoca, grafici e articoli recuperati dall’archivio del quotidiano La Nazione che arricchiscono il racconto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giorno della scelta. Il videopodcast della Sant’Anna

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