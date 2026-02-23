Scuola Superiore Sant’Anna e Fondazione Pisa svelano CAB | mobilità sostenibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La Scuola Superiore Sant’Anna e la Fondazione Pisa hanno introdotto “CAB”, un dispositivo innovativo progettato per facilitare l’accesso alle aree acquatiche a persone con mobilità ridotta. La causa di questa iniziativa risiede nella crescente necessità di abbattere le barriere architettoniche e promuovere l’inclusione sociale. Il presidio permette a anziani, bambini e utenti temporaneamente disabili di entrare in acqua in modo sicuro e autonomo. La presentazione ha coinvolto tecnici e rappresentanti del settore.

PISA – Un nuovo traguardo nell'ambito dell'accessibilità e dell'inclusione sociale è stato raggiunto con la presentazione ufficiale di "CAB", un presidio per la mobilità specificamente progettato per agevolare l'accesso agli ambienti acquatici da parte di soggetti con ridotta o assente capacità motoria, inclusi anziani, bambini e persone con disabilità temporanee. L'innovativo dispositivo è stato illustrato presso il Centro Le Vele, struttura gestita dalla Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus. Il progetto è il frutto di una consolidata sinergia istituzionale che ha visto operare congiuntamente l' Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Cineclub Impresa Sociale, supportati dal determinante contributo economico della Fondazione Pisa.