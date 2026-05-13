Una ragazza di 14 anni, autistica e con un peso di soli 16 chili, è stata trovata in condizioni critiche all’interno di una roulotte nel Wisconsin. La giovane aveva trascorso anni in un ambiente caratterizzato da abusi, con testimonianze di essere tenuta in una stanza chiusa e monitorata con telecamere. Una donna è stata condannata per aver causato il grave stato di denutrizione della ragazza.

Una donna del Wisconsin è stata condannata dopo che la sua figliastra autistica di 14 anni è stata trovata in fin di vita per inedia, con un peso di appena 16 kg, portando alla luce anni di terribili abusi nascosti all’interno della roulotte di famiglia. Il 21 agosto 2025, Walter Goodman ha chiamato il 911 dalla roulotte della famiglia nel Wisconsin dopo che sua figlia quattordicenne, secondo quanto riferito, aveva smesso di mangiare, perdeva e riprendeva conoscenza e trascorreva giorni a vomitare, reagendo a malapena a chiunque le stesse intorno. Secondo una denuncia penale ottenuta da Fox 11, Walter ha detto agli operatori che l’adolescente – indicata come MJG nel rapporto – non mangiava da “quattro o cinque giorni” e appariva sempre più “letargica”.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 14enne autistica denutrita “rinchiusa” in una stanza con telecamere

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