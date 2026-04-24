Madonna di Bonaria | una forza misteriosa proveniente dalla statua rinchiusa in una cassa

Una statua della Madonna, rinchiusa in una cassa e gettata in mare per salvare una nave, si arenò successivamente sulle coste di Cagliari. La presenza della cassa e il suo arrivo sulla spiaggia furono accompagnati da testimonianze che descrivevano una forza inspiegabile, lasciando chi assistette all’evento senza parole. La vicenda si inserisce tra le storie di miracoli e leggende locali legate alla figura religiosa.

Gettata in mare per salvare una nave, la cassa con il simulacro della Madonna scelse le rive di Cagliari, manifestando una forza misteriosa che lasciò increduli i testimoni dell’epoca. Il 24 aprile ricordiamo una storia che appare avvolta nel mistero. Si narra che una nave di provenienza spagnola stesse viaggiando verso l’Italia quando una furibonda tempesta la colse di sorpresa. Cosa trasportava il vascello? Nessuno lo sapeva veramente. Si sa solo che davanti alla furia del mare e della tempesta capitano e equipaggio erano sul punto di cedere allo sconforto. Ormai non sembrava esserci più nulla da fare per loro. Nel disperato, estremo tentativo di salvare la vita di tutti, il capitano ordinò di gettare a mare tutto il carico a bordo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna di Bonaria: una forza misteriosa proveniente dalla statua rinchiusa in una cassa Notizie correlate Madonna delle Grazie di Anderlecht, 21 febbraio: una luce abbagliante avvolge la statuaMolti secoli fa, nella notte di Pentecoste, una luce abbagliante avvolse la statua della Madonna delle Grazie venerata a Anderlecht, in Belgio. Una celebre e venerata statua della Madonna sarà portata in piazza del Plebiscito per l'arrivo di Papa Leone"A nome del cardinale arcivescovo, ho la gioia di comunicare che, celebrandosiquest’anno il secondo centenario dell’incoronazione dell’Immacolata di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cento anni da Basilica: Cagliari celebra il Giubileo di Nostra Signora di Bonaria; Bonaria, il centenario e secoli di fede; L’Unione Sarda, l’immagine di Nostra Signora di Bonaria domani in regalo; Cagliari, Bonaria celebra il centenario: Zuppi atteso il 24 aprile, novenario e eventi fino a fine mese. Madonna di Bonaria: una forza misteriosa proveniente dalla statua rinchiusa in una cassaIl prodigio della Madonna di Bonaria: la storia della misteriosa forza sprigionata dalla cassa che ha placato persino la tempesta. lalucedimaria.it Verso il Centenario. La statua venuta dal mare e una candela accesa nella tempesta: ecco la storia del culto della Madonna di BonariaVerso il Centenario. La statua venuta dal mare e una candela accesa nella tempesta: ecco la storia del culto attorno alla Madonna di Bonaria - Culture - sardiniapost ... sardiniapost.it OGGI LA CHIESA FESTEGGIA LA MADONNA DI BONARIA Il Santuario di Nostra Signora di Bonaria è il maggiore complesso mariano della Sardegna, dedicato appunto alla Madonna di Bonaria, patrona massima dell’isola dal 1907 e protettrice de facebook Da Sinnai a Bonaria, in processione per la Madonna x.com