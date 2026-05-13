Il 13 maggio vede due fatti distinti che hanno segnato la storia: la commemorazione delle apparizioni mariane a Fatima e gli eventi che hanno sconvolto l’Italia e il mondo. La Legge Basaglia, approvata nel 1978, ha portato alla chiusura dei manicomi e alla riforma dell’assistenza psichiatrica. Nel 1981, in Piazza San Pietro, un attentato ha rischiato la vita di numerosi partecipanti alla catechesi di Papa Giovanni Paolo II.

? Punti chiave Come ha cambiato il volto dell'assistenza psichiatrica la Legge Basaglia?. Chi ha rischiato la vita in Piazza San Pietro nel 1981?. Cosa accadde a Caracas quando l'auto di Nixon fu attaccata?. Quali celebri personalità sono nate proprio in questo giorno?.? In Breve 1940 Winston Churchill promette sangue e fatica alla Camera dei comuni britannica. 1958 manifestanti in Venezuela attaccano l'auto del vicepresidente Richard Nixon a Caracas. 1976 Pol Pot sale al potere come primo ministro nella Cambogia. 1978 entrata in vigore Legge Basaglia per l'abolizione dei manicomi in Italia. Il 13 maggio segna una data cruciale nel calendario della memoria collettiva, tra le apparizioni sacre di Fatima nel 1917 e i grandi cambiamenti sociali che hanno trasformato l’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 maggio: tra le visioni di Fatima e i grandi colpi di scena della storia

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