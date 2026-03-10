Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Firenze per partecipare alle celebrazioni del 150° anniversario della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Durante l’evento, riceverà una laurea honoris causa in riconoscimento del suo ruolo pubblico. La cerimonia si svolgerà alla presenza di studenti, docenti e autorità accademiche.

Firenze, 10 marzo 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi a Firenze in occasione del 150° anniversario della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri“ dell’Università di Firenze. La cerimonia si svolgerà al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove al Capo dello Stato verrà conferita la laurea magistrale honoris causa in “Politica, Istituzioni e Mercato“. L’evento si aprirà con il saluto della rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci. Seguiranno gli interventi del direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Alessandro Chiaramonte e del presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri“, Andrea Lippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea honoris causa al presidente Mattarella per i 150 anni della Cesare Alfieri

Articoli correlati

Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare AlfieriFIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 10 marzo 2026 sarà a Firenze.

Università, laurea honoris causa al presidente MattarellaIl 10 marzo l'Università di Firenze conferirà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la laurea magistrale honoris causa in 'Politica,...

Una selezione di notizie su Cesare Alfieri

Temi più discussi: Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri; Università di Firenze, laurea honoris causa al presidente della Repubblica Mattarella il 10 marzo; Laurea honoris causa al presidente Mattarella per i 150 anni della Cesare Alfieri; Laurea honoris causa a Mattarella: l'Ateneo di Firenze celebra l'anniversario della Scuola di scienze politiche.

Laurea honoris causa al presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'università di Firenze conferisce al Capo dello Stato la laurea magistrale honoris causa in ''Politica, Istituzioni e Mercato'' da parte della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri ... rainews.it

Firenze, laurea honoris causa al presidente della Repubblica Sergio MattarellaCerimonia nelle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri e si svolgerà il 10 marzo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il titolo sarà conferito dalla rettrice ... ilsole24ore.com

Cerimonia nelle celebrazioni dei 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” e si svolgerà il 10 marzo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il titolo sarà conferito dalla rettrice Alessandra Petrucci. Il presidente terrà una lectio magistralis - facebook.com facebook

#Visita istituzionale in #Toscana: il #presidente della #Repubblica atteso ai 150 #anni della #università Cesare Alfieri di #Firenze x.com