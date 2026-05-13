13 05 – Hantavirus gli esperti si aspettano un aumento dei contagi – Prove di dialogo sulla legge elettorale – Cantiere Sanremo 2027
Il 13 maggio si sono registrati segnali di possibile aumento dei contagi di hantavirus, con esperti e organizzazioni internazionali che evidenziano questa possibilità. Nel frattempo, il centrodestra sta tentando di avviare un confronto sulla legge elettorale, mentre le opposizioni hanno rifiutato l’invito, dichiarando che le condizioni non sono favorevoli per un dialogo. Parallelamente, si continua a lavorare al progetto per il Cantiere Sanremo 2027.
Home > Podcast > 1305 – Hantavirus, gli esperti si aspettano un aumento dei contagi – Prove di dialogo sulla legge elettorale – Cantiere Sanremo 2027 Hantavirus, perché gli esperti (e l’Oms) si aspettano un aumento dei contagi. Il centrodestra cerca un dialogo sulla legge elettoriale, ma le opposizioni chiudono a un tavolo: “Non ci cono le condizioni”. Marina Berlusconi smentisce un suo intervento: “Nessun contatto o trattativa con il Pd”. De Martino già in pieno casting per il Festival di Sanremo del 2027, primo colpo la reunion dei Maneskin. 1305 – Hantavirus, gli esperti si aspettano un aumento dei contagi – Prove di dialogo sulla legge elettorale – Cantiere Sanremo 2027 New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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