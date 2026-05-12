Il caso di Hantavirus continua a ricevere attenzione dopo il decollo della nave dalla zona di Tenerife. Due cittadini italiani sono stati posti in quarantena obbligatoria a causa dei contagi registrati a bordo. La nave, coinvolta nel focolaio, ha lasciato la zona senza ulteriori decessi o nuovi casi segnalati. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie locali e nazionali.

Il caso Hantavirus non si chiude con la partenza della Hondius da Tenerife. La nave colpita dal focolaio ha lasciato il porto di Granadilla dopo l’evacuazione degli ultimi passeggeri e membri dell’equipaggio, ma l’attenzione sanitaria resta alta: i contagi accertati sono saliti a dieci, mentre diversi Paesi stanno applicando protocolli di quarantena differenti per le persone sbarcate dalla crociera. L’operazione voluta dal governo spagnolo ha consentito di evacuare 125 persone, trasferite in 23 Paesi. Dopo lo sbarco sono emersi nuovi casi: una passeggera francese è ricoverata in gravi condizioni a Parigi, un americano è stato preso in carico in Nebraska e uno dei passeggeri spagnoli in isolamento all’ospedale militare di Madrid è risultato positivo pur essendo asintomatico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hantavirus, contagi in aumento e quarantena obbligatoria per due italiani

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