Gli esperti prevedono un aumento dei casi di Hantavirus dopo il focolaio scoperto a bordo di una nave. I primi contagi sono stati confermati di recente, e le autorità sanitarie temono che possano rappresentare l'inizio di una serie più ampia. La situazione è monitorata attentamente, anche considerando le caratteristiche del contagio e le misure di prevenzione adottate.

Il focolaio di Hantavirus della nave Hondius “non mi sorprende, e temo che i nuovi casi positivi emersi in queste possano essere i primi di una serie più lunga”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Arnaldo D’Amico è medico, ricercatore e giornalista scientifico, autore di ‘La memoria del nemico’ (il Saggiatore), storia di duemila anni di epidemie che hanno fatto scoprire il sistema immunitario. Se al momento il bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità è di 11 casi di Hantavirus inclusi i 3 decessi – e il cittadino sudafricano in Veneto è negativo – anche l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi spiega che “ci potranno essere nuovi contagi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, perché gli esperti si aspettano nuovi casi

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