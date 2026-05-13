10 orecchini pendenti lunghi in oro argento e colorati per il 2026
Sono stati presentati dieci nuovi modelli di orecchini pendenti per il 2026, realizzati in oro, argento e materiali colorati. La collezione comprende chandelier con pietre luminose, creazioni con silhouette oversize e design allungati. Questi gioielli si distinguono per varietà di stili e materiali, offrendo opzioni per diverse preferenze di abbigliamento e occasioni. La proposta si rivolge a chi desidera accessori vistosi e di tendenza.
Vietato passare inosservate, con i pendenti del momento. Dalle silhouette oversize che sfiorano le spalle ai modelli più sottili e allungati, le nuove collezioni giocano con proporzioni e movimento, puntando su materiali leggeri e riflessi cangianti. Il segreto per valorizzarli al meglio? Lasciarli protagonisti: via libera a scolli puliti, giacche strutturate e acconciature raccolte, capaci di esaltarne al massimo lunghezza e tridimensionalità. Anche durante le sfilate PE2026 gli orecchini pendenti hanno acceso le passerelle. Eleganti e scenografici da Giorgio Armani, più moderni e scultorei da Bottega Veneta, hanno catalizzato l'attenzione grazie a volumi importanti e giochi di luce, catturando lo sguardo a ogni movimento.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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