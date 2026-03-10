LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | oro di Giacomo Bertagnolli e argento di Chiara Mazzel!

Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e la giornata è caratterizzata dalla conquista di medaglie da parte degli atleti italiani. Durante la diretta vengono aggiornati in tempo reale i risultati delle competizioni, con particolare attenzione alle performance di Giacomo Bertagnolli, che ha vinto l’oro, e Chiara Mazzel, che si è aggiudicata l’argento. La copertura segue passo passo gli eventi più rilevanti della giornata.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Oro per gli USA con Adicoff nella sprint maschile della categoria VI, argento per il cinese Yu, bronzo per lo svedese Modin Questa la classifica finale della categoria VI per la combinata: 1 Giacomo Bertagnolli (Italia) – Guida: Andrea Ravelli – 1:56.42 2 Neil Simpson (Gran Bretagna) – Guida: Rob Poth – +0.65 3 Johannes Aigner (Austria) – Guida: Nico Haberl – +1.