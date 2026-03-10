Oggi le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 offrono aggiornamenti sui risultati dello sci alpino, con un oro, un argento e un bronzo assegnati nelle gare in corso. La diretta live fornisce tutte le novità sui protagonisti e sui piazzamenti, mentre i tifosi seguono con attenzione gli eventi in programma. La giornata si svolge sotto il segno di emozioni e competizione in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa la classifica finale della combinata, categoria standing: 1 Arthur Bauchet (Francia) 1:58.17 2 Federico Pelizzari (Italia) +1.20 3 Thomas Grochar (Austria) +1.82 4 Oscar Burnham (Francia) +2.02 5 Davide Bendotti (Italia) +3.03 6 Luca Palla (Italia) +5.16 7 Patrick Halgren (Stati Uniti) +6.45 8 Spencer Wood (Stati Uniti) +7.43 9 Emerick Sierro (Svizzera) +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: un oro, un argento ed un bronzo dallo sci alpino!

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: ancora sci alpino protagonista, inizia lo sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Contenuti e approfondimenti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi 2026, già due ori per l’Italia: eguagliato Pechino | La classifica aggiornata; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Paralimpiadi Milano Cortina oggi, il programma: orari, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

DIRETTA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026/ Live: Giacomo Bertagnolli è oro in combinata! (oggi 10 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, martedì 10 marzo: finali e programma del giorno, ci sono ben dodici titoli in palio. ilsussidiario.net

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 6Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano ... tg24.sky.it

Venerdì abbiamo dato il via alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e non potremmo essere più fieri. I nostri e le nostre atlete ci hanno già portato grandissime emozioni, regalandoci un oro nello snowboard cross uomini con Emanuel Perathoner; nel Super-G i - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com