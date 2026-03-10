LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | un oro un argento ed un bronzo dallo sci alpino!

Oggi le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 offrono aggiornamenti sui risultati dello sci alpino, con un oro, un argento e un bronzo assegnati nelle gare in corso. La diretta live fornisce tutte le novità sui protagonisti e sui piazzamenti, mentre i tifosi seguono con attenzione gli eventi in programma. La giornata si svolge sotto il segno di emozioni e competizione in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Questa la classifica finale della combinata, categoria standing: 1 Arthur Bauchet (Francia) 1:58.17 2 Federico Pelizzari (Italia) +1.20 3 Thomas Grochar (Austria) +1.82 4 Oscar Burnham (Francia) +2.02 5 Davide Bendotti (Italia) +3.03 6 Luca Palla (Italia) +5.16 7 Patrick Halgren (Stati Uniti) +6.45 8 Spencer Wood (Stati Uniti) +7.43 9 Emerick Sierro (Svizzera) +11. 🔗 Leggi su Oasport.it

