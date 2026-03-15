In un'intervista, Chiarugi ha dichiarato che Rivera rappresentava il Milan e che era il calciatore più forte con cui abbia mai giocato. Ha ricordato il gol decisivo nella finale di Coppa delle Coppe e ha parlato del rapporto con Gianni Rivera. La conversazione si è concentrata sui momenti più significativi della carriera dell’ex calciatore e sulle sue esperienze nel mondo del calcio.

Luciano Chiarugi, ex ala del Milan dal 1972 al 1976, è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in un'intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Sulla vittoria della Coppa delle Coppe con il Milan nel 1973 grazie ad un suo gol: "Che partita! Eravamo distrutti, fu una battaglia. Il Leeds in attacco aveva Joe Jordan, lo squalo. Segnai io, su punizione. Pensi che prima di battere andai da Rivera e gli chiesi di lasciarmela. «Me la sento», gli dissi. E lui me la fece battere. Ne parliamo ancora quando ci sentiamo. «Ti avrei lasciato solo quella, ti è andata bene». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiarugi: “Rivera era il Milan, è il calciatore più forte con cui abbia mai giocato”

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