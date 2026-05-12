Zverev l’anti Sinner cacciato da un ristorante giapponese a Roma | Senza prenotazione non si entra

Un tennista tra i più classificati al mondo è stato allontanato da un ristorante giapponese a Roma perché non aveva una prenotazione. L’uomo, noto per essere uno dei principali avversari di un giovane talento italiano, aveva tentato di entrare nel locale senza aver preso accordi preventivi. La porta è stata chiusa e l’ingresso negato, come previsto dalle regole del ristorante per chi non ha prenotato.

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