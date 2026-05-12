Zverev l’anti Sinner cacciato da un ristorante giapponese a Roma | Senza prenotazione non si entra
Un tennista tra i più classificati al mondo è stato allontanato da un ristorante giapponese a Roma perché non aveva una prenotazione. L’uomo, noto per essere uno dei principali avversari di un giovane talento italiano, aveva tentato di entrare nel locale senza aver preso accordi preventivi. La porta è stata chiusa e l’ingresso negato, come previsto dalle regole del ristorante per chi non ha prenotato.
Alexandr Zverev, il tennista numero tre del mondo, di fatto senza Alcaraz l’avversario più forte per Sinner, voleva mangiare giapponese. Ma è stato cacciato da un ristorante che probabilmente non lo ha nemmeno riconosciuto, nella capitale. L’episodio. Il tedesco, nella serata di ieri, è rimasto bloccato all’ingresso del ristorante giapponese Zuma, a via della Fontanella di Borghese, in pieno centro, perché senza prenotazione e, almeno all’inizio, non riconosciuto dal personale. “Senza prenotazione non si può entrare”. Quindi, niente da fare per il tennista. Leggi anche Sinner, la terra rossa si tinge d'azzurro, Jannik domina il ranking e punta Madrid: semifinale per la storia e possibile derby con Musetti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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