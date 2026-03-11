Milano apre il Palazzo delle Finanze | si entra nel rifugio antiaereo e nel caveau segreto senza prenotazione

A Milano, il Palazzo delle Finanze apre le sue porte al pubblico durante le giornate Fai, offrendo l'accesso senza bisogno di prenotazione. Tra le aree visitabili ci sono il rifugio antiaereo e il caveau segreto, normalmente non accessibili al pubblico. L'evento consente di scoprire ambienti storici e spazi nascosti all’interno dell’edificio.

Un viaggio inedito tra i cimeli del caveau e i segreti del rifugio antiaereo: tutto quello che c'è da sapere per visitare il gioiello di Eugenio Marelli il 21 e 22 marzo Il Palazzo delle finanze di Milano apre le porte al pubblico in occasione delle giornate Fai. Non è richiesta la prenotazione. Apertura dalle 10 alle 17, 21-22 marzo. L’edificio, situato tra via Manin e via della Moscova 2, fu costruito negli anni trenta per accentrare gli uffici tributari della città. Il progetto, curato dal genio civile sotto la direzione dell'architetto Eugenio Marelli, presenta una facciata in travertino bianco con una torretta centrale ispirata ai campanili comunali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

