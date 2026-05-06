Roma trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino

Nella serata di ieri è stato rinvenuto senza vita il corpo di un uomo di 71 anni, di nazionalità giapponese, scomparso circa un mese fa dalla zona dell'Esquilino, dove risiedeva da anni. La scomparsa era stata segnalata all'inizio di aprile. Le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause del decesso.

(Adnkronos) – E' stato ritrovato senza vita, nel tardo pomeriggio di ieri, il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino dove viveva da anni. Il corpo è stato trovato da un passante in acqua, nel fiume Tevere, nei pressi dell'isola ecologica in via Portuense, a Fiumicino. Per la vittima, identificata grazie ai documenti di identità trovati all'interno dei pantaloni dai poliziotti intervenuti sul posto, si erano mobilitati familiari e amici con numerosi appelli sui social. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano per l'esame autoptico. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Era scomparso un mese fa: trovato senza vita in un torrente a Domaso il corpo di Eugenio GusmaroliSi chiude nel modo più doloroso la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo residente a Regoledo di Cosio Valtellino di cui si erano perse le tracce a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume Tevere; Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa; Vincenzo La Marca, l'attore trovato morto in casa: il cadavere vegliato dal cagnolino, un mese fa era mancato il fratello. Roma, precipita nel vuoto il giorno della laurea: Non era iscritta da due anniGiallo al quartiere Trieste di Roma. Una studentessa di 23 anni, Miriam Indelicato di origini siciliane, è stata trovata senza vita ieri ... iltempo.it Trovato morto carbonizzato a Roma, di chi si tratta? Diffuse le foto per scoprire l'identità dell'anziano misteriosoSu delega della Procura della Repubblica di Roma, sono state diffuse le foto dell'anziano trovato senza vita, completamente carbonizzato, lunedì scorso a Roma, in via Alvaro Del Portillo, nelle ... leggo.it Canale 10. The News · Breaking News. Una vasta operazione dei #Carabinieri del Comando Provinciale di #Roma, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato a 18 arresti di persone accusate di associazione finalizzata al traffico di stupeface - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com