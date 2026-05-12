A Zurigo, è stato segnalato che il 60% dei pazienti sottoposti a intervento ha registrato un peggioramento delle condizioni. Si stanno ponendo domande sul possibile legame tra questi risultati e l’utilizzo del dispositivo Cardioband. Inoltre, si indaga sul ruolo ricoperto dal primario all’interno dell’azienda coinvolta, e se questa posizione possa aver influenzato gli esiti clinici. Nessuna conclusione è stata ancora ufficialmente comunicata.

? Domande chiave Perché il 60% dei pazienti operati è peggiorato dopo l'intervento?. Come ha influito il ruolo aziendale del primario sui risultati clinici?. Chi ha denunciato le pressioni interne per l'uso del Cardioband?. Quali sono le implicazioni legali della vendita della società Valtech?.? In Breve Il medico Andre Plass denuncia l'emarginazione dei colleghi critici tra il 2014 e il 2020.. La società Valtech è stata acquisita da Edward Lifesciences per 340 milioni di dollari.. Le vendite annuali del Cardioband non hanno superato i quattro milioni di dollari.. Controversie legali riguardano la valutazione dell'affare nel territorio del Delaware.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zurigo, il 60% dei pazienti peggiora: dubbi sul Cardioband e sul primario

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