Andre Plass, ex cardiochirurgo presso un ospedale di Zurigo, ha raccontato di aver subito conseguenze importanti dopo aver portato alla luce uno scandalo riguardante i decessi avvenuti in quella struttura. Plass ha spiegato che la sua decisione di denunciare gli eventi gli è costata molto, tanto da perdere quasi tutto e vivere un periodo difficile. La sua storia si inserisce in un contesto in cui si sono sollevate questioni di responsabilità e trasparenza nell’ambito sanitario.

“Denunciare mi è costato tanto. Ho perso praticamente tutto. La mia vita è stata devastata ”. Parla Andre Plass, un passato da cardiochirurgo all’ Ospedale Universitario di Zurigo. È lui il whistleblower, l’uomo che dall’interno ha denunciato quanto sarebbe avvenuto nel reparto dell’istituto svizzero (tra il 2014 e il 2020) allora guidato dal primario italiano Francesco Maisano. Un nome noto, oggi alla guida della cardiochirurgia del San Raffaele di Milano. Dottor Plass, come è cominciata questa storia? Con l’arrivo di Maisano. Eppure il medico italiano aveva un’ottima reputazione medica. perfino vip come Flavio Briatore sono andati a farsi operare da lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo scandalo dei morti all’ospedale di Zurigo? Il primario italiano fu scelto per il ruolo che aveva nella società israeliana che produceva il Cardioband. Denunciare mi è costato tanto”

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