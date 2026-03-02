Gdf attività di contrasto al riciclaggio | elevate sanzioni per oltre 4 milioni di euro

Le Fiamme Gialle di Brindisi hanno eseguito più di trecento interventi antiriciclaggio nel 2025, focalizzandosi sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Durante queste operazioni sono state applicate sanzioni per un totale superiore a quattro milioni di euro. Le azioni si sono concentrate su diversi soggetti coinvolti in attività illecite, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro.

Nel corso del 2025 sono stati condotti oltre trecento interventi antiriciclaggio nei confronti, tra gli altri, di vari professionisti, agenzie di mediazione immobiliare e operatori di gioco In tale contesto operativo, le principali violazioni contestate hanno riguardato l’inosservanza: degli obblighi di adeguata verifica della clientela, spesso gravi, ripetute e sistematiche da parte di vari soggetti destinatari degli stessi e dislocati su tutta la provincia di Brindisi; degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette potenzialmente legate a rischi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; del limite di ricarica settimanale di 100 euro in contanti da parte di numerosissimi Punti vendita ricariche dislocati su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

