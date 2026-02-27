Sospesa l’attività di 4 minimarket e un bar a Torino | sanzioni per oltre 30mila euro

La polizia locale di Torino ha sospeso l’attività di quattro minimarket e di un bar, applicando sanzioni che superano i 30mila euro. I controlli sono stati effettuati per verificare il rispetto delle ordinanze che vietano la vendita di bevande in vetro e alcolici da asporto oltre l’orario stabilito e la somministrazione ai minorenni. L’operazione si inserisce in un’azione mirata a contrastare la “malamovida”.

