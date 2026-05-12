Il Pisa continua a raccogliere sconfitte, senza aver mai vinto in questa serie. La squadra ha affrontato sette partite di fila senza occasioni, tiri o punti e ha perso contro diverse squadre tra cui Como, Torino, Roma, Genoa, Parma e Lecce, arrivando anche alla sconfitta più recente contro la Cremonese. Questa sequenza negativa rappresenta un record negativo per la formazione in questa stagione.

di Lorenzo Vero Como, Torino, Roma, Genoa, Parma, Lecce e adesso anche la Cremonese. Prosegue la striscia di sconfitte consecutive del Pisa. Si tratta della peggiore in corso nei top cinque campionati europei. Non un record, che è rappresentato invece dalle undici collezionate dal Wolverhampton in Inghilterra a inizio stagione. Parliamo di record, negativo, però, per quanto riguarda la storia del club in Serie A. Mai, nelle sue precedenti apparizioni in massima serie, la squadra nerazzurra era riuscita a tanto. Il conto si era fermato a quattro. Ciò era accaduto tra aprile e maggio della stagione 1988-89 con Giannini in panchina, che era subentrato a Bolchi, contro Juventus, Atalanta, Verona e Lazio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zero occasioni, zero tiri e zero punti. Sette sconfitte di fila, mai prima d’ora

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