Milan Zazzaroni avverte | Il Real Madrid non è l’unica squadra che si sta muovendo per Allegri

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha commentato il mercato del Milan, affermando che il Real Madrid non è l’unica squadra interessata ad Allegri. Zazzaroni ha sottolineato che ci sono altre formazioni che stanno valutando il profilo dell’allenatore. La discussione riguarda le possibili mosse di varie società nel prossimo mercato.

Milan, dopo le voci insistenti degli ultimi giorni che hanno accostato Allegri, al Real Madrid, Ivan Zazzaroni ha voluto fare il punto della situazione. Il direttore del 'Corriere dello Sport' è intervenuto a 'Radio Rossonera' per chiarire i rumors di questa settimana. Di seguito, le sue parole "Allegri ha fatto un lavoro strepitoso sul piano strutturale, lavorando per la conferma di Maignan e per l'arrivo di Rabiot, oltre alla permanenza di Saelemakers. Sono già 3 punti fondamentali della stagione del Milan. È una squadra imperfetta, che non ricorda il Milan per quello che dovrebbe essere, ma sta facendo risultati straordinari".