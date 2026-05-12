Zazzaroni diventa testimone nell’inchiesta sugli arbitri | due ore di audizione in Procura

Un giornalista ha assistito a due ore di audizione presso la Procura di Milano, dove è stato ascoltato come testimone in un’indagine riguardante gli arbitri. Dopo settimane di attenzione mediatica, le indagini sembrano ancora in una fase iniziale e non sono stati resi pubblici dettagli sui contenuti dell’interrogatorio. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora riguardo all’avanzamento delle indagini.

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Dopo giorni di grande clamore, l’ inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano non sembra ancora essere entrata nel vivo. Nelle ultime settimane si sono susseguite una serie di audizioni negli uffici del pm Maurizio Ascione, titolare del fascicolo per frode sportiva che vede indagati l’ex designatore Gianluca Rocchi, il supervisore Var Andrea Gervasoni e altri tre fischietti. Oggi in Procura è stata la volta di Ivan Zazzaroni. Già, anche il giornalista, direttore del Corriere dello Sport e noto volto tv e opinionista, diventa testimone dell’inchiesta. La sua audizione è durata un paio d’ore e sarebbe stata incentrata sempre sul tema delle sospette designazioni pilotate di arbitri “graditi” o “poco graditi” all’ Inter, contestate a Rocchi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zazzaroni diventa testimone nell’inchiesta sugli arbitri: due ore di audizione in Procura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimoneMilano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale. Inchiesta arbitri, Zazzaroni in Procura come testimone volontario: cosa ha svelato il direttore del Corriere dello Sportdi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, Zazzaroni ascoltato in Procura come testimone volontario.