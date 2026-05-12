Inchiesta arbitri Zazzaroni in Procura come testimone volontario | cosa ha svelato il direttore del Corriere dello Sport

Il direttore del Corriere dello Sport è stato ascoltato come testimone volontario in un’indagine riguardante gli arbitri. Durante l’audizione, ha dichiarato di non aver avuto contatti diretti tra un ex presidente dell’Associazione arbitri e i club di calcio. L’indagine riguarda presunti accordi o incontri legati alle decisioni arbitrali, ma non sono stati riferiti dettagli specifici su eventuali conversazioni o incontri avvenuti.

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di Francesco Spagnolo Inchiesta arbitri, Zazzaroni ascoltato in Procura come testimone volontario. Per lui nessun contatto diretto fra Rocchi e i club. Il panorama giudiziario sportivo italiano si arricchisce di un nuovo capitolo riguardante la delicata inchiesta arbitri, un filone d’indagine che mira a fare luce su presunte anomalie e dinamiche di potere all’interno del settore tecnico dell’AIA. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Sky Sport, la mattinata odierna ha visto protagonista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, comparso davanti al PM Ascione in veste di testimone volontario. L’incontro, nato da contatti informali avvenuti nei giorni precedenti, sottolinea la volontà della Procura di scandagliare ogni angolo del mondo calcistico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, Zazzaroni in Procura come testimone volontario: cosa ha svelato il direttore del Corriere dello Sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimoneMilano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale. Inchiesta sistema arbitri, Ivan Zazzaroni in procura a Milano come testeIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport e volto noto in tv, si trova in procura a Milano ascoltato dal pm Maurizio Ascione come teste. Argomenti più discussi: Caso Rocchi, Zazzaroni: Detto 200 volte, l’Inter non c’entra nulla. Caressa: Caos tra arbitri; Caos arbitri, Zazzaroni: Capisco gli juventini. Ma l'Inter non c'entra nulla. La reazione di Caressa; Zazzaroni risponde ad un tifoso: Non cambierà nulla? Presto capirai perché vedrai i 4 arbitri…; Zazzaroni: Cagata di inchiesta, avremo simpatiche sorprese gli danno dell’interista: replica show. Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni testimone davanti al pm Ascione x.com L’inchiesta sugli arbitri si allarga: Ivan Zazzaroni ascoltato come testimone in Procura a MilanoProseguono le audizioni davanti al pm Ascione: ieri è stato sentito il legale della FIGC Viglione. Sotto la lente il sistema delle designazioni e le presunte pressioni sulla sala Var ... affaritaliani.it