Zangrillo | La formazione continua è una leva strategica per costruire istituzioni sempre più moderne

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’inaugurazione dei corsi di formazione del polo in Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione, il ministro per la Pubblica amministrazione ha sottolineato che la formazione continua rappresenta una leva strategica per rendere le istituzioni sempre più moderne. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori pubblici, che hanno ascoltato le sue dichiarazioni sul valore dell’aggiornamento professionale.

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L’inaugurazione dei corsi di formazione del polo in Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione ha offerto l’occasione al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per ribadire il ruolo dell’aggiornamento professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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