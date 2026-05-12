Zangrillo | La formazione continua è una leva strategica per costruire istituzioni sempre più moderne

Durante l’inaugurazione dei corsi di formazione del polo in Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione, il ministro per la Pubblica amministrazione ha sottolineato che la formazione continua rappresenta una leva strategica per rendere le istituzioni sempre più moderne. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori pubblici, che hanno ascoltato le sue dichiarazioni sul valore dell’aggiornamento professionale.

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