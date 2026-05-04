In un intervento recente, una giudice ha sottolineato come la violenza tra i giovani sia una problematica che si sviluppa nel tempo e non si limiti a episodi isolati di cronaca. I ragazzi, sempre più spesso, si trovano a vivere in solitudine e a manifestare comportamenti aggressivi. La giudice ha inoltre evidenziato l’importanza di favorire relazioni autentiche per contrastare questi fenomeni.

Milano – “Non possiamo parlare di violenza giovanile solo in occasione di gravi fatti di cronaca: non è un’emergenza momentanea, ma una situazione strutturale che si è consolidata negli anni”. Maria Carla Gatto si è occupata a lungo del dopo, del recupero difficile, della strada da ricostruire per i ragazzi che sbagliano. La giudice che per otto anni ha presieduto il Tribunale per i minori di Milano resta però convinta che il vero cambiamento, l’occasione che inverte la rotta, sia un percorso che ha che fare anche con il prima: “Dobbiamo portare i ragazzi a uscire dalla loro stanza e a prendere contatto con il mondo vero e a costruire relazioni personali e fisiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nostri ragazzi sempre più soli, sempre più violenti. La giudice Maria Carla Gatto: “Aiutiamoli a costruire relazioni reali”

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