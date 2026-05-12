In Veneto, la scena politica vede il governatore alle prese con tensioni interne e segnali di avvicinamento a forze politiche diverse. Le dinamiche tra le figure di rilievo regionale si intrecciano con le relazioni nazionali, mentre il quadro si arricchisce di segnali di strategia e alleanze. La situazione si svolge in un clima di crescente attenzione mediatica, con i riflettori puntati sui passaggi e le mosse di questa fase politica.

Il Doge in Veneto fa ombra al governatore “ragazzetto”. E qualcuno pensa addirittura che voglia fare il leader di Forza Italia. Tra le mire su Palazzo Balbi per il 2030 e un breve giro in parlamento, le sue mosse inquietano la Lega. The devil wears Zaia 2. Come per il celebre film che ha mostrato i segreti del mondo della moda al grande pubblico, anche in Veneto tutti gli occhi sono puntati sul più atteso sequel della storia degli ultimi anni. E se per Il diavolo veste Prada il tema resta l’industria fashion e quella dell’editoria, tra sfilate e giochi di potere, a Venezia e Treviso si parla ancora del destino del Doge. Dominus incontrastato...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zaia oscura Stefani, tra dissidi con Salvini e strizzate d’occhio ai Berlusconi

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