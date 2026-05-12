Yoga & Brunch

Nel cuore di un condominio dedicato al benessere, si svolge una giornata dedicata a yoga e brunch. L’evento offre l’opportunità di trascorrere alcune ore in un ambiente naturale, dedicandosi a sessioni di yoga e momenti di convivialità con un pranzo condiviso. Le attività sono aperte a tutti e si svolgono in uno spazio appositamente allestito, con l’obiettivo di favorire il relax e l’interazione tra i partecipanti.

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Condominio Fiore ci apre le porte per una giornata immersa nella natura, tra benessere, creatività e condivisione. Uno spazio dedicato alla produzione artistica e alla ricerca condivisa che, per l’occasione, si trasforma in un luogo da vivere lentamente tra yoga, live drawing, laboratori, brunch.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Yoga, Brunch & Wine Notizie correlate Yoga e Brunch al Glamping Canonici San MarcoDomenica 10 maggio 2026 il Glamping Canonici San Marco di Mirano (VE) ospita “Yoga & Brunch”, un’esperienza dedicata al relax e al benessere immersi... Yoga & WineUna Domenica di primavera all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata dedicata al benessere del corpo e della mente tra una classe... Argomenti più discussi: Fine settimana con lo sport: dall'8 al 10 maggio; Yoga e Brunch: gli immancabili eventi del 10 maggio in varie località d’Italia; Cinque cose da fare questo weekend a Messina; Cosa fare a Cagliari nel weekend 9-10 maggio 2026. Yoga e brunch: gli immancabili eventi del 10 maggio in varie località d’ItaliaYoga e Brunch: scopri eventi speciali in Italia il 10 maggio. Vivrai una combinazione di mindfulness e alimentazione salutare. In questo articolo esploreremo i migliori ... Leggi tutto ... msn.com