Yoga & Brunch
Nel cuore di un condominio dedicato al benessere, si svolge una giornata dedicata a yoga e brunch. L’evento offre l’opportunità di trascorrere alcune ore in un ambiente naturale, dedicandosi a sessioni di yoga e momenti di convivialità con un pranzo condiviso. Le attività sono aperte a tutti e si svolgono in uno spazio appositamente allestito, con l’obiettivo di favorire il relax e l’interazione tra i partecipanti.
Condominio Fiore ci apre le porte per una giornata immersa nella natura, tra benessere, creatività e condivisione. Uno spazio dedicato alla produzione artistica e alla ricerca condivisa che, per l’occasione, si trasforma in un luogo da vivere lentamente tra yoga, live drawing, laboratori, brunch.🔗 Leggi su Romatoday.it
Yoga, Brunch & Wine
Notizie correlate
Yoga e Brunch al Glamping Canonici San MarcoDomenica 10 maggio 2026 il Glamping Canonici San Marco di Mirano (VE) ospita “Yoga & Brunch”, un’esperienza dedicata al relax e al benessere immersi...
Yoga & WineUna Domenica di primavera all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata dedicata al benessere del corpo e della mente tra una classe...
Argomenti più discussi: Fine settimana con lo sport: dall'8 al 10 maggio; Yoga e Brunch: gli immancabili eventi del 10 maggio in varie località d’Italia; Cinque cose da fare questo weekend a Messina; Cosa fare a Cagliari nel weekend 9-10 maggio 2026.
Yoga & Brunch facebook
Yoga e brunch: gli immancabili eventi del 10 maggio in varie località d’ItaliaYoga e Brunch: scopri eventi speciali in Italia il 10 maggio. Vivrai una combinazione di mindfulness e alimentazione salutare. In questo articolo esploreremo i migliori ... Leggi tutto ... msn.com