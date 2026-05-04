Yoga e Brunch al Glamping Canonici San Marco

Domenica 10 maggio 2026, il Glamping Canonici San Marco situato a Mirano (VE) organizza un evento chiamato “Yoga & Brunch”. L’attività prevede sessioni di yoga e un brunch, con l’obiettivo di offrire un momento di relax e benessere in un ambiente naturale. L’evento si svolge nella struttura del glamping, nota per la sua posizione immersa nel verde.

Domenica 10 maggio 2026 il Glamping Canonici San Marco di Mirano (VE) ospita “Yoga & Brunch”, un’esperienza dedicata al relax e al benessere immersi nella natura.L’appuntamento è in via Accopè Fratte 14, in una cornice suggestiva tra barchesse e tende glamping. La mattinata prevede una pratica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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