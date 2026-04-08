Yoga & Wine

Una domenica di primavera si svolge tra attività di yoga, momenti di relax e degustazioni di vino, offrendo un’opportunità per dedicarsi al benessere fisico e mentale. La giornata include una lezione di yoga, momenti di pausa e attività creative, tutte immerse nella natura. Sono previsti spazi per assaporare vini locali, creando un’esperienza che unisce benessere e piaceri sensoriali. La manifestazione si svolge all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

Una Domenica di primavera all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata dedicata al benessere del corpo e della mente tra una classe di yoga, momenti di relax, degustazioni e creatività. Casal Montani ci apre le porte Domenica 19 Aprile, una splendida Tenuta ai Castelli Romani che. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Wine & chill | Sip, learn and socialize | Wine tasting in english Leggi anche: Trekking & yoga al Roccolo di Teolo Vifitkit - Yoga Mat (Wine) Si parla di: Palermo celebra lo yoga con The Prana Path, il festival per ritrovare il proprio equilibrio. Yoga & WineIl team di Base Benessere propone una giornata per staccare la spina e lasciarsi andare tra una classe di yoga, momenti di relax, degustazioni, wine tour e laboratori creativi. L’evento si svolgerà ... romatoday.it Goats, yoga and wine: Why Stratham farm's Wine-yasa session is a baa-rilliant ideaSTRATHAM — As Astrild Brown went into a tabletop yoga pose, Blaze, a Nigerian dwarf baby goat, hopped on her back. She managed to keep her balance and continued her stretch, all while sipping a glass ... yahoo.com