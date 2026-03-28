Alla manifestazione No Kings a Roma sventola un' enorme bandiera della Palestina – Il video

Durante il corteo nazionale No Kings a Roma, tenutosi il 28 marzo 2026, è stata esposta e sventolata una grande bandiera della Palestina. Un video diffuso mostra chiaramente la presenza della bandiera tra i partecipanti alla manifestazione. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo un gran numero di persone.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Al corteo nazionale No Kings a Roma è stata esposta e sventolata un'enorme bandiera della Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Manifestazione No Kings a Roma, sventola gigantesca bandiera della Pace – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 A Roma la mobilitazione nazionale "No Kings Italy", un corteo contro guerra, riarmo e autoritarismo organizzato... Leggi anche: Roma, alta tensione per la manifestazione "No Kings" Contenuti e approfondimenti su Alla manifestazione No Kings a Roma... Temi più discussi: No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; No Kings: Together, contro i re e le loro guerre; No Kings, il 28 marzo manifestazione a Roma contro i re e le loro guerre; I No Kings dopo il referendum: Primarie? Non ci interessa parlare di leader. Corteo No Kings, manifestanti a San Giovanni. «Partecipazione superiore a quella preavvisata»Un preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. ilmessaggero.it Roma blindata per il corteo No Kings. Partecipazione largamente superiore ai 15mila previstiLa testa del corteo No KingsItalia a Roma è arrivata a piazza San Giovanni ma, data l'affluenza, proseguirà fino a piazzale del Verano ... rainews.it Sono migliaia le persone scese in piazza a Roma per la manifestazione promossa dal movimento globale ‘No Kings’ contro la guerra. Al corteo anche Ilaria Salis. - facebook.com facebook Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza: cartelli contro Trump e Meloni, “No ai re e alle loro guerre" x.com