Alla manifestazione No Kings a Roma sventola un' enorme bandiera della Palestina – Il video

Da open.online 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il corteo nazionale No Kings a Roma, tenutosi il 28 marzo 2026, è stata esposta e sventolata una grande bandiera della Palestina. Un video diffuso mostra chiaramente la presenza della bandiera tra i partecipanti alla manifestazione. La manifestazione si è svolta nel centro della città, coinvolgendo un gran numero di persone.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Al corteo nazionale No Kings a Roma è stata esposta e sventolata un'enorme bandiera della Palestina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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