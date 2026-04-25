Friuli la sinistra sventola la bandiera dei titini durante le celebrazioni per il 25 aprile

Durante le celebrazioni del 25 aprile nel Comune di Lusevera, in provincia di Udine, alcuni rappresentanti della sinistra hanno esposto la bandiera dei titini. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti. La presenza della bandiera è stata notata da diversi cittadini e ha acceso discussioni sui social. La cerimonia si è conclusa senza ulteriori episodi rilevanti.

Anche in Friuli Venezia Giulia, nel Comune di Lusevera, in provincia di Udine, la sinistra è riuscita a rovinare la celebrazione del 25 aprile. In una terra di confine, ancora segnata dalla tragedia delle Foibe, le opposizioni in consiglio comunale si sono presentate sventolando una bandiera italiana con la stella rossa di Tito al centro. Una vera e propria provocazione per Antonio Scarano, capogruppo del Gruppo Alpini Val Torre, che ha abbandonato la cerimonia che prevedeva l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose. “Non intendo condurre e presenziare alla cerimonia di alzabandiera in presenza di una bandiera Italiana imbrattata con la stella rossa di Tito, simbolo di morte”, sono state le sue parole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Friuli, la sinistra sventola la bandiera dei titini durante le celebrazioni per il 25 aprile Notizie correlate Investito da un monopattino durante le celebrazioni del 25 aprile: paura per l’assessore PiemonteseBrutta avventura, questa mattina, per l’assessore regionale Raffaele Piemontese, presente a Piazza Italia in occasione della manifestazione del 25... Perugia contro la violenza di genere, da palazzo dei Priori sventola "Mai bandiera bianca"Il Comune esporrà il vessillo lungo corso Vannucci per tutto l'anno come monito contro ogni forma di sopruso nei confronti delle donne Perugia unita...