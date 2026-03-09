La Xiaomi SU7 2026 sarà disponibile in Cina a partire da aprile 2026, con un prezzo di partenza di 28.000 euro. La casa produttrice ha annunciato oltre 100.000 preordini, indicando un interesse elevato prima del lancio ufficiale. La nuova generazione del veicolo elettrico presenta prezzi aggiornati e una forte domanda tra i consumatori.

La nuova generazione della Xiaomi SU7 si prepara a entrare sul mercato cinese ad aprile 2026, con un listino aggiornato che parte da 229.900 yuan e arriva a 309.900 yuan per la versione Max. Il modello propone una rivoluzione nell’architettura di ricarica 800V e introduce un nuovo colore interno Cream Beige, mentre i preordini hanno già toccato quota 100.000 in sole due settimane dalla presentazione ufficiale. L’impatto di questo lancio non è solo commerciale ma tecnologico, poiché l’aumento di prezzo medio di oltre 10.000 yuan riflette un salto qualitativo nei sistemi di guida autonoma e nell’autonomia dichiarata che supera i 900 chilometri nella versione Pro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi SU7 2026: 100k preordini e nuovi prezzi da 28k euro

