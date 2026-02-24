X-Files | Ryan Coogler dirigerà il pilot del reboot Danielle Deadwyler nel cast

Ryan Coogler ha deciso di dirigere il pilot del nuovo reboot di X-Files, portando un tocco di innovazione al progetto. La scelta del regista è stata motivata dalla volontà di rinnovare la serie, coinvolgendo anche attrici emergenti come Danielle Deadwyler. La produzione sta iniziando le riprese in una località isolata, cercando di catturare l’atmosfera misteriosa che ha reso famosa la saga. La serie tornerà presto in onda, con nuovi episodi e molte sorprese.

Il ritorno del paranormale sul piccolo schermo è ufficialmente realtà. Dopo anni di indiscrezioni, arrivano finalmente gli aggiornamenti definitivi sul reboot di X-Files targato Ryan Coogler. La serie cult che ha definito la fantascienza degli anni ’90 si prepara a una nuova vita su Hulu, con conferme importanti sia dietro che davanti alla macchina da presa. Ryan Coogler alla guida: dai successi Oscar agli X-Files. Non è più solo un rumor: il candidato all’Oscar Ryan Coogler (reduce dal successo di Sinners ) sta lavorando al progetto da tempo e ora ha ricevuto il via libera ufficiale. Coogler non si limiterà alla produzione, ma scriverà e dirigerà l’episodio pilota, garantendo una visione autoriale forte per questo attesissimo rilancio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

The X-Files reboot: luce verde al pilot – Ryan Coogler dirige, Danielle Deadwyler co-lead!Ryan Coogler ha ottenuto l’incarico di dirigere e scrivere il pilot del reboot di The X-Files, annunciando il ritorno della serie cult.

X-Files: Ryan Coogler svela come sta sviluppando la storia raccontata nel rebootRyan Coogler ha condiviso dettagli sullo sviluppo del reboot di X-Files, spiegando quali elementi del celebre cult di Chris Carter saranno preservati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: X-Files, scelta la protagonista per la serie reboot di Ryan Coogler; X-Files: Hulu ordina il pilot del reboot e svela il nome di una delle protagoniste; Il reboot di ‘X-Files’ di Ryan Coogler ottiene l’ordine per il pilot su Hulu; Ryan Coogler’s ‘The X-Files’ Reboot Is Casting!.

Il reboot di X-Files firmato Ryan Coogler si farà, Hulu dà il via all'episodio pilota della nuova versione della serie cultpartner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Potremmo anche utilizzare queste tecnologie per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitari ... wired.it

X-Files: Ordinato il pilota del reboot con Danielle Deadwyler protagonistaLa serie cult X-Files potrebbe tornare prestissimo con un reboot creato da Ryan Coogler: Hulu ha ordinato l'episodio pilota. Ecco i primissimi dettagli. comingsoon.it

Everyeye.it - Il reboot di Ryan Coogler del celebre show anni '90 e primi duemila X-Files è pronto a riconquistare il cuore degli appassionati. https://serial.everyeye.it/notizie/x-files-grosse-novita-reboot-serie-861480.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook

Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo sulla copertina animata di Deadline per lo speciale su Sinners. x.com