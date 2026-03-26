X-Files | Himesh Patel affianca Danielle Deadwyler nel reboot di Ryan Coogler

Himesh Patel si unisce a Danielle Deadwyler nel cast del reboot di X-Files, ordinato da Hulu. La produzione vede entrambi come protagonisti principali, confermando la scelta di attori noti per le loro apparizioni in produzioni precedenti. La serie rappresenta un nuovo capitolo per il franchise, con la regia affidata a Ryan Coogler. La notizia è stata riferita da Deadline.

Il nuovo corso di X-Files ha trovato i suoi eredi. Dopo l’annuncio di Danielle Deadwyler, Deadline conferma che Himesh Patel (Station Eleven, Yesterday) è stato scelto come co-protagonista del reboot ordinato da Hulu. La serie, prodotta da 20th Television e Onyx Collective, non vedrà il ritorno di Mulder e Scully, ma introdurrà due personaggi originali: due agenti dell’FBI profondamente diversi per metodi e background che stringeranno un legame inaspettato dopo essere stati assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata ai fenomeni inspiegabili. Il progetto ha ricevuto ufficialmente il via libera per il pilot, che sarà scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther e del pluri-premiato Sinners. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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