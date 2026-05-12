WWE | Nessun Acknowledgment Fatu scatena il caos a RAW

Da zonawrestling.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’episodio dell’11 maggio di  RAW  si è svolto a Knoxville, nel Tennessee, presso il Food City Center, ex Thompson-Bowling Arena, davanti a un’arena gremita di fan. La puntata è stata particolarmente coinvolgente e ha visto Jacob Fatu avere grande spazio all’interno dello show, contribuendo a rendere la serata intensa e ricca di momenti significativi. Inoltre, l’episodio ha portato avanti diverse storyline importanti, preparando il terreno per il Saturday Night’s Main Event, in programma nelle prossime settimane. Roman Reigns ha sconfitto CM Punk a WrestleMania 42, tornando a essere campione del mondo della federazione, e nel weekend appena trascorso ha difeso per la prima volta il  World Heavyweight Championship  a  Backlash.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Nessun “Acknowledgment”, Fatu scatena il caos a RAW
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