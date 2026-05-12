WWE | Nessun Acknowledgment Fatu scatena il caos a RAW

L’episodio dell’11 maggio di RAW si è svolto a Knoxville, nel Tennessee, presso il Food City Center, ex Thompson-Bowling Arena, davanti a un’arena gremita di fan. La puntata è stata particolarmente coinvolgente e ha visto Jacob Fatu avere grande spazio all’interno dello show, contribuendo a rendere la serata intensa e ricca di momenti significativi. Inoltre, l’episodio ha portato avanti diverse storyline importanti, preparando il terreno per il Saturday Night’s Main Event, in programma nelle prossime settimane. Roman Reigns ha sconfitto CM Punk a WrestleMania 42, tornando a essere campione del mondo della federazione, e nel weekend appena trascorso ha difeso per la prima volta il World Heavyweight Championship a Backlash.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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