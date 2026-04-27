Questa sera si terrà una nuova puntata di WWE Raw nella Sames Auto Arena di Laredo, Texas. Tra gli eventi in programma, ci sono le anticipazioni sulla card della serata e la risposta di un lottatore a un rivale. L’attenzione si concentra anche su un intervento di Reigns, che si prepara a confrontarsi con Jacob Fatu. La serata promette momenti di spettacolo e confronti tra i protagonisti del roster.

Tutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw, in programma questa sera dalla “ Sames Auto Arena ” Laredo, Texas. Lo show promette sviluppi importanti, soprattutto in vista di Backlash, con Roman Reigns chiamato a rispondere alla sfida lanciata da Jacob Fatu. Reigns pronto a dare la sua risposta. Dopo gli ultimi sviluppi, tutti gli occhi saranno puntati su Roman Reigns, che questa sera chiarirà la sua posizione in vista di WWE Backlash. La risposta alla sfida di Jacob Fatu potrebbe definire uno dei match più importanti del prossimo Premium Live Event. Seth Rollins apre lo show. Ad aprire la serata sarà Seth Rollins, reduce da quanto accaduto a WrestleMania e pronto a rilanciarsi dopo il match contro Gunther.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw, Reigns risponde a Jacob Fatu

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