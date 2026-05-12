Liv Morgan ha dichiarato che il wrestling rappresenta la sua vita e che continuerà a praticarlo finché il suo corpo glielo permetterà. Attualmente, sta attraversando uno dei periodi più positivi della sua carriera nel mondo del wrestling. La atleta ha espresso la volontà di proseguire nel suo percorso senza pensare a un addio imminente. La sua dedizione resta forte e senza esitazioni.

Liv Morgan sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal wrestling nel prossimo futuro. Durante una recente intervista a Gino TV, la Women’s World Champion ha parlato del suo momento in WWE, definendolo addirittura migliore di quanto avesse mai immaginato. “Non potrei essere più felice. Sono orgogliosa di tutto questo. È la carriera dei miei sogni, ed è persino meglio di quanto avrei potuto immaginare.” Liv ha poi affrontato anche il tema del futuro fuori dal ring e della possibilità di dedicarsi alla recitazione. Pur confermando il suo interesse per il mondo del cinema, ha chiarito che il wrestling resterà comunque la sua priorità assoluta.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan, “il wrestling è la mia vita, lo farò finché il corpo reggerà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liv Morgan’s “Trouble” music video world premiere

Notizie correlate

WWE: Fan preoccupati per Liv Morgan e Roxanne Perez dopo lo scontro avvenuto durante RAWLiv Morgan e Roxanne Perez si sono scontrate duramente con la testa nell’ultima puntata di RAW.

WWE: Liv Morgan vince con l’aiuto del Judgment Day e lo ammette senza filtriLiv Morgan si è mostrata al massimo della sua energia durante il post-show della Night One di WrestleMania 42, riflettendo sul suo memorabile trionfo...

Argomenti più discussi: WWE Backlash 2026: le fondamenta per Clash in Italy e il ritorno di John Cena; WWE: Netflix vuole CM Punk e Liv Morgan come attori; Una stella femminile della WWE si prepara a un grande passo al di fuori della federazione; WWE: Risultati WWE Raw 04-05-2026.

Chi dovrebbero essere i sfidanti di Liv Morgan durante l'estate/fino a quando non perderà il Campionato del Mondo? - reddit.com reddit

Stephanie Morgan Scelzi - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Liv Morgan Reveals What Her WWE Legacy IsLiv Morgan has quickly cemented herself as one of the more memorable WWE stars of her generation, and recently opened up on what her legacy is in the company. Speaking to Fox News Digital in a recent ... sports.yahoo.com