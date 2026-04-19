WWE | Liv Morgan vince con l’aiuto del Judgment Day e lo ammette senza filtri

Durante la notte di WrestleMania 42, Liv Morgan ha conquistato la vittoria in una delle sessioni di post-show, riconoscendo pubblicamente il supporto ricevuto dal gruppo Judgment Day. La wrestler ha ammesso senza riserve che il trionfo è stato possibile grazie all’aiuto di questa fazione, senza nascondere i dettagli di come sono andate le cose sul ring. La sua dichiarazione ha fatto discutere tra gli appassionati presenti all’evento.

Liv Morgan si è mostrata al massimo della sua energia durante il post-show della Night One di WrestleMania 42, riflettendo sul suo memorabile trionfo allo “Show of Shows”. Morgan ha sconfitto Stephanie Vaquer nel penultimo match della serata, conquistando per la seconda volta in carriera il Women’s World Championship. Naturalmente, le sue compagne del Judgment Day, Raquel Rodriguez e Roxanne Perez, hanno avuto un ruolo fondamentale nella vittoria. Nei momenti finali dell’incontro, Stephanie ha messo fuori gioco entrambe con una Springboard Crossbody. Tuttavia, Liv è riuscita a rimanere lontana dai colpi decisivi e ha poi sfruttato l’occasione, sbattendo la testa della Vaquer sui gradoni d’acciaio e chiudendo il match con una Codebreaker seguita dalla Oblivion, assicurandosi così vittoria e titolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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