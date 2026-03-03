WWE | Dominik Maledetto da Danhausen perde il titolo contro Penta a Raw

Durante l’episodio di WWE Monday Night RAW del 2 marzo 2026, Penta ha battuto Dominik Mysterio, conquistando il Titolo Intercontinentale WWE. Dominik ha perso il titolo dopo un regno di 93 giorni. La vittoria di Penta ha portato alla fine della detenzione del titolo da parte di Dominik. La sfida si è conclusa con l'assegnazione del titolo al nuovo campione.

Penta ha sconfitto Dominik Mysterio nell’episodio di WWE Monday Night RAW del 2 marzo 2026, conquistando il Titolo Intercontinentale WWE e ponendo fine a un regno durato 93 giorni. La serata ha portato con sé anche il debutto a RAW di Danhausen e segnali di tensione all’interno del Judgment Day. Penta batte Dominik Mysterio e conquista il Titolo Intercontinentale. Il match titolato era stato ufficializzato due settimane fa, quando Penta aveva vinto un incontro per determinare il primo sfidante al titolo di Dominik Mysterio, battendo El Grande Americano. In vista della difesa, Dominik aveva chiesto a Finn Bálor e JD McDonagh di coprirgli le spalle durante il match, ma Bálor gli aveva ricordato l’accordo interno al gruppo: ognuno avrebbe dovuto vincere i propri match titolati da solo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

