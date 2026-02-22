AAA | Importante stipulazione aggiunta per il match titolato tra Dominik Mysterio e El Hijo Del Vikingo

La stipulazione aggiunta al match tra Dominik Mysterio ed El Hijo Del Vikingo nasce dalla volontà degli organizzatori di rendere il confronto più intenso. Per la prima volta, il vincitore avrà il diritto di scegliere il tipo di sfida successiva, aumentando la posta in gioco. La decisione è stata comunicata ufficialmente, suscitando grande interesse tra i fan. L’evento “Rey de Reyes” si prepara a regalare ancora più emozioni ai tifosi.

Il prossimo grande evento della AAA si avvicina e sarà il classico appuntamento annuale "Rey de Reyes", evento arrivato alla ventinovesima edizione. Il prossimo 14 marzo gli occhi saranno puntati sul main event tra Dominik Mysterio e El Hijo Del Vikingo che lotteranno per l'AAA Mega Championship detenuto da Dirty Dom da oltre 160 giorni. Questa notte i due si sono ritrovati sul ring per la classica firma del contratto e El Hijo Del Vikingo ha imposto delle condizioni particolari al figlio di Rey. Tempo di dire addio?. Dominik è attualmente un "double champ", essendo sia campione Intercontinentale che AAA Mega Champion.

AAA/WWE: Dominik Mysterio prende di mira Bad Bunny durante il debutto di AAA su FOXDurante il debutto di AAA su FOX, Dominik Mysterio ha attirato l’attenzione prendendo di mira Bad Bunny, nonostante un infortunio alla spalla.

WWE: Santos Escobar torna a sorpresa alla AAA,attacco a El Hijo del Dr. Wagner Jr.Santos Escobar ha effettuato un inatteso ritorno alla AAA durante il debutto su Fox in America Latina, segnando un momento importante per la promotion messicana.

