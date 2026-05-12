WWE | Caos nel 6-Man Tag Team Match a RAW The Street Profits e Joe Hendry sorprendono The Vision

Durante l'ultima puntata di RAW, il 6-Man Tag Team Match ha visto un episodio di forte suspense, con i team di The Street Profits e Joe Hendry che sono riusciti a sorprendere la squadra di The Vision. La serata è iniziata con intense promesse di vittoria e tensioni che si sono manifestate già nei primi minuti, portando a un momento di grande caos in diretta.

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L’ultimo episodio di RAW si è aperto con grande intensità, tra promesse di dominio e tensioni già pronte a esplodere. Lo show si apre con l’ingresso di The Vision. A prendere subito la parola è Paul Heyman, che si presenta al pubblico e chiarisce fin da subito il tono della serata: l’obiettivo è partire con forza. Heyman non risparmia provocazioni verso il pubblico, definendo la zona da cui provengono come “la capitale arretrata del Tennessee orientale”, accusando i fan di non essere abbastanza riconoscenti. Poi sposta l’attenzione su Bron Breakker, sottolineando come il pubblico abbia comunque avuto modo di “ apprezzarlo ” sabato scorso. Il discorso si concentra quindi su Seth Rollins, definito da Heyman come qualcuno “non pronto” né alla potenza di Bron Breakker né alla loro visione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Caos nel 6-Man Tag Team Match a RAW, The Street Profits e Joe Hendry sorprendono The Vision ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: Joe Hendry debutta sul ring di RAW, ma finisce tutto nel caosL’episodio di RAW del 4 maggio è stato davvero interessante dall’inizio alla fine, soprattutto per i fan che “credono”. WWE: Joe Hendry ufficializza il passaggio a Raw… cantando, poi caos con Logan PaulSerata movimentata nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Joe Hendry ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel roster del brand… a modo suo.